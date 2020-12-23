أثار قرار اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل بشأن بداية سوق الانتقالات الشتوية اعتبارآ من 1 يناير المقبل، وما بين مؤيد ومعارض فأن الأمر المؤكد بانه سيعود بالنفع على الأندية الكبير في مقدمتهم الأهلي.
وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد صرح بحاجته لصفقتين من طراز خاص قبل مونديال الأندية في فبراير 2021، وهو ما يؤكد بان المارد الحمر على أعتاب التعاقد مع صفقات سوبر الفترة القادمة
ويستعرض لكم "دوت الخليج" من خلال التقرير التالي أبرز اللاعبين المرشحين للأنضمام القلعة الحمراء بسوق الانتقالات الشتوية القادمة..
جاستون سيرينو
يعد سيرينو صانع ألعاب صن داونز أحد أهم اللاعبين على المتواجدين على ردار القلعة الحمراء منذ فترة طويلة، وهناك مفاوضات جادة خلال الأونة الأخيرة لضم اللاعب في الانتقالات المقبلة بيناير.
وأرسل عرضا كبيرا حسبما ذكرت صحف من جنوب أفريقيا، وهناك مفاوضات لحسم الصفقة بشكل رسمي، خاصة وأن اللاعب يرغب في الانضمام للأهلي.
رشح مهاجم العين الاماراتي على الأهلي خلال الفترة الماضية، لكن هناك صعوبة في انتقاله، بسبب تألق اللاعب التوجولي.
وأوضح مصدر في العين، أن الأهلي لم يرسل أي عروض لضم اللاعب، وأيضا لا سبيل في التفريط في كودجو خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية في الفريق.
سمير نوركوفيتش
يأتي الصربي ولاعب نادي كايزر تشيفز بالمهاجم السوبر بالنسبة لموسيماني، ويرغب في ضمه للأهلي بأي حال.
وكان موسيماني طلب ضم اللاعب عندما كان مدربا لصن داونز.
يتصارع ثلاثي القمة في الدوري المصري الأهلي و الزمالك وبيراميدز على ضم المهاجم الزامبي ولاعب نادي الجونة بعد تألقه الكبير الفترة الماضية مع الفريق السكندري.
ويرغب الأهلي بضم بواليا لتدعيم صفوفه حال فشل صفقة سيرينو، في الوقت ذاته يريد أيضًا الزمالك تأمين مركز المهاجم حال رحيله مصطفى محمد وفتح باب المفاوضات مع الجونة لضم اللاعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صفقات من العيار الثقيل على طاولة الخطيب خلال الميركاتو الشتوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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