صفقات من العيار الثقيل على طاولة الخطيب خلال الميركاتو الشتوي

أثار قرار اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل بشأن بداية سوق الانتقالات الشتوية اعتبارآ من 1 يناير المقبل، وما بين مؤيد ومعارض فأن الأمر المؤكد بانه سيعود بالنفع على الأندية الكبير في مقدمتهم الأهلي.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد صرح بحاجته لصفقتين من طراز خاص قبل مونديال الأندية في فبراير 2021، وهو ما يؤكد بان المارد الحمر على أعتاب التعاقد مع صفقات سوبر الفترة القادمة

ويستعرض لكم "دوت الخليج" من خلال التقرير التالي أبرز اللاعبين المرشحين للأنضمام القلعة الحمراء بسوق الانتقالات الشتوية القادمة..

جاستون سيرينو



يعد سيرينو صانع ألعاب صن داونز أحد أهم اللاعبين على المتواجدين على ردار القلعة الحمراء منذ فترة طويلة، وهناك مفاوضات جادة خلال الأونة الأخيرة لضم اللاعب في الانتقالات المقبلة بيناير.

وأرسل عرضا كبيرا حسبما ذكرت صحف من جنوب أفريقيا، وهناك مفاوضات لحسم الصفقة بشكل رسمي، خاصة وأن اللاعب يرغب في الانضمام للأهلي.