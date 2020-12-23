شاب يطلق النار على نفسه للتخلص من الخلافات الأسرية

أقبل شاب في الـ 18 من عمره على الانتحار بسبب خلافات أسرية، بمركز صدفا بمحافظة أسيوط، حيث أطلق النار على نفسه قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقى العلاج بعد أن أصاب نفسه بطلق ناري في الكتف.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بصدفا بوصول شاب يبلغ من العمر 18 عاما، مصابا بطلق نارى بالكتف، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، وبسؤال أسرته أقروا أنه هو من أطلق النار على نفسه لأسباب غير معروفه لدى الأسرة، وتحرر محضر بالواقعة ليتم إتخذ الاجراءات اللازمة، وجار استكمال الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب الحادث الغامضة.

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كان قد انتشر مؤخرًا محاولات عديدة للإنتحار منهم من ينجو والبعض الآخر تسيطر فكرة الانتحار عليه ليهلك نفسه، وذلك من خلال طرق عديدة سيطرت على عقول الشباب بوجه خاص، لتزداد أعداد الشباب المنتحرين وغالبًا ما يكون السبب الظروف المادية المحيطة بهم وعدم إيجاد فرصة عمل وغيرها من الأسباب التي كانت سبب في الانتحار وتزايده بشكل مخيف.