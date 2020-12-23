ريهام سعيد توجه رسالة لـ حمو بيكا بعد تنازل نقيب المهن الموسيقية عن القضية

هنأت الاعلامية ريهام سعيد المطرب الشعبي حمو بيكا، بعدما تنازل نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر عن حبس حمو بيكا في قضية السب والقذف واقتحام مبنى النقابة.

نشرت سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" فيديو لجزء من برنامجها وهي توجه رسالة لحمو بيكا بأن يكون حريص علي تصرفاته ويتعلم الدروس من أزمته، معقبة عليه قائلة:"ربنا نجاك من حاجات وحشة قوي".



أصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا صحفيا كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا، وجاء البيان كالتالي: "فى ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول فى حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر، وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب، وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس الإعتذار وكلف سيادته الأستاذ ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى حفاظًا على مستقبله ومستقبل أسرته".

ومن جانبه، قال حمو بيكا: "أنا النهاردة كنت في نقابة المهن الموسيقية، واعتذرت للأستاذ هاني شاكر وأعضاء المجلس، وأنا مع المستشار ياسر قنطوش محامي نقابة المهن الموسيقية اللي كان عاملي القضية والحمد لله تم التصالح، وأنا بحب أطمن أهلي وناسي وكمان أستاذ ياسر بلدياتنا ووقف جنبي وساعدني، وأنا بشكر النقيب هاني شاكر وأعضاء المجلس".

محاولات حمو بيكا مع هاني شاكر



وفي وقت سابق وجه المطرب حمو بيكا رسالة إعتذار لأمير الغناء العربي هاني شاكر، نقيب الموسيقين، متمنيًا أن يتقبل منه إعتذار كي لن يقضي الحكم الصادر ضده بالحبس عامين.

نشر بيكا صورة للفنان هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب عليها قائلًا: "رساله لاستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقين وامير الغناء العربي بتمني منك انك تقبل اعتذاري وانك تعتبرني زي ابنك او اخوك الصغير".

وتابع: "واثق جدا في طيبة قلبك وانك مش هتقبل اني اتسجن..او حتي حياتي تدمر عشان بحب اكل عيشي..اتمني ان تقبل اعتذاري وتوجهني للصح".

اقرأ أيضًا..ديك العياط .. حمو بيكا لأول مرة في بطولة سينمائية



كانت قد، أعلنت محكمة جنح الدخيلة الإقتصادية بالإسكندرية، حبس مطرب المهرجانات "حمو بيكا" لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه.