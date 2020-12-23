قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي اليوم.. كل ما تريد معرفته لمواجهة سينوديب

يبحث عشاق المارد الأحمر على قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي اليوم أمام فريق سينوديب بطل النيجر، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات دوري الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2020-2021.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي اليوم

تذاع مباراة الأهلي اليوم عبر قناة الأهلي عبر الهواء مباشرة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان تأهل بطل النيجر إلى دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه مقديشيو الصوماليـ، حيث انتصر ذهابا وإيابا بأربعة أهداف دون رد في مجموع المباراتين.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول وايمن اشرف وبدر بانون ومحمد هاني

نصف الملعب: اليوديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر

في الهجوم: صلاح محسن ومحمد شريف .

غيابات الأهلي اليوم

يدخل النادي الاهلي المباراة بقائمة عديدة من بالإصابات، آخرها مروان محسن، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، عمرو السولية، رامي ربيعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي اليوم

تعتبر هذه المباراة هي المباراة الثانية التي يخوضها الاهلي بدون مديره الفني الجنوب أفريقي "بيتسو موسيماني"، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث غاب عن مباراة غزل المحلة - أخر مباريات الاهلي بالدوري - والتي فاز فيها الأهلي بنتيجة 3-0.

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تعليمات موسيماني قبل مواجهة سينوديب

حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني التحدث مع لاعبيه عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" خلال الأيام الماضية، وطلب منهم البداية القوية والالتزام بالتعليمات من أجل قص شريط البطولة بقوة تعبر عن حامل اللعب من أجل البحث عن التتويج بالنجمة الافريقية العاشرة للمارد الأحمر

كما حرص الجنوب أفريقي كيفين جونسون المدرب العام للفريق حول خطة المباراة والأهداف المطلوبة أمام بطل النيجر.