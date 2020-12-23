إنفوجراف.. إجراءات حكومية جديدة لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء برئاسته، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومواجهة التراخى ومخالفة الإجراءات بمُنتهى الحزم.





والإنفوجراف التالى يوضح الإجراءات الجديدة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيها واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، فى إطار سعى الدولة لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتى تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون فى تنفيذ الإجراءات.

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