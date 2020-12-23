رئيس جامعة القاهرة يلقى محاضرة بكلية القادة والأركان

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة محاضرة بكلية القادة والأركان بعنوان "تطوير البحث العلمى فى دراسة ظاهرة التطرف الإرهابى"، بحضور مدير كلية القادة والأركان وعدد من الدارسين المصريين والوافدين، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على عقد لقاءات دورية للضباط مع كبار الكتاب والمثقفين بهدف نقل المعارف والخبرات.





تناولت المحاضرة عددا من الموضوعات أبرزها مفهوم الدولة الوطنية وأهميته، ودور الجيش الوطنى فى الحفاظ على استقرار الدولة وحماية مواطنيها، وخطورة التنظيمات المتطرفة التى تعتمد على أحادية الصواب وترفض التعددية.

وركز الدكتور الخشت خلال المحاضرة على بيان مفهوم الدولة الوطنية وحتميتها تاريخيا، إذ أنها أرفع وأرقى أشكال الدولة والنظم السياسية عبر التاريخ ، مشيرا إلى أن الدولة الوطنية جاءت كتطور تاريخى بعد عصر الإمبراطوريات وعصر الخلافة وعصر الدولة القومية، قائلًا: "الآن يعيش العالم فى عصر الدولة الوطنية".



وأوضح أن الدولة الوطنية هى النظام الأفضل للحفاظ على الهوية الوطنية لكل مواطنيها، وعلى إيجاد صيغة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية لمجموعة من الأفراد لهم هوية مشتركة وينتمون إلى إقليم وتكوين له حدود سياسية وجغرافية، مشيرا لأهميتها فى مواجهة الأزمات وإدارتها مثل جائحة فيروس كورونا، ولجوء المواطنين إلى دولهم وإدراك أهميتها وإظهار مشاعر الولاء والإنتماء، مؤكدا أن الدولة الوطنية لا يمكن أن يكون لها وجود بدون جيش وطنى قوى يحافظ على أمنها وحدودها واستقرارها، ويحمى مواطنيها من أعداء الداخل والخارج، لافتا إلى أن الجيش المصرى جيش وطنى صامد يعمل وفقًا لعقيدة راسخة، وبدعم من الشعب المصرى الواعى بأهمية الجيش الذى يقف دائما مع الشعب فى كل المواقف والأزمات عبر التاريخ.

وناقش رئيس جامعة القاهرة عدد من الضباط المشاركين فى المحاضرة حول ما طرحه من مفاهيم وأفكار وآليات لدعم الدولة الوطنية والجيش الوطنى، ومشروعات الجامعة فى تنفيذ هذه الأفكار وتوعية الطلاب وتعزيز مشاعر الولاء والانتماء للدولة الوطنية.

وفى نهاية المحاضرة، أهدى مدير كلية القادة والأركان، درع الكلية للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على مشاركته فى نقل خبراته إلى ضباط الكلية.