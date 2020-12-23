شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

ويستمر الطقس ما بين المعتدل والمائل للحرارة نهارا على محافظات الصعيد شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومتوقع أن يكون هناك نسب أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية.
أما عن حالة البحر المتوسط، فمعتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا على محافظات ومدن الجمهورية،
القاهرة 20/12
الاسكندرية 19/14
بلطيم 20/14
بورسعيد 20/14
الإسماعيلية 21/11
رفح 20/12
طابا 22/11
كاترين 20/7
شرم الشيخ 25/17
المنيا 20/10
أسوان 26/12
ابوسمبل 26/12
الوادي الجديد 25/11
حلايب 26/19
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