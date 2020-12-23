مصنع 200 الحربي يستقبل قافلة طبية في إطار حملة 100 مليون صحة

استقبل القطاع الإداري بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (م200 الحربي ) تحت رعاية المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة المصنع القافلة الطبية التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار 100 مليون صحة، حيث تم إجراء الفحص الطبي لعدد 300 عامل من قطاعات المصنع المختلفة.

يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار «100 مليون صحة» لدعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بكل محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى انخفاض إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك نتيجة عزوفهم عن متابعة حالتهم الصحية بالمستشفيات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وناشدت المرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طبي أو مستشفى لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر قادمين مضيفة إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج بالعيادات الخارجية بالمستشفيات لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.