مسحة جديدة تحسم موقف كورونا في الزمالك قبل مواجهة القمة

قرر الجهاز الطبي لنادي الزمالك اجراء مسحة طبية جديدة للثنائي طارق حامد ومحمود علاء بعد أن ظهرت نتيجة العينة التي اجراها الفريق يوم الأثنين السابق حيث أثبتت بأصابه الاعبين بفيروس كورونا.

ويخضع الثنائي لمسحة جديدة لتحديد موقفهم من مباراة القمة امام نظيره الأهلي يوم الأثنين 28 الجاري المقرر إقامتة علي استاد برج العرب علي أملاً أن يلحق لاعبي الفارس الأبيض لقاء المباراه،حيث انتصر المارد الأحمرعلي بطولة الدوري الممتاز للمره 42 في تاريخة .

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والجدير بالذكر ان نادي الزمالك تلقي هزيمة من نظيره الأهلي في نهائي البطولة الإفريقية بنتيجة 2/1 وانتصر المارد الأحمر بالبطولة التاسعة في تاريخه ويقف رصيد الزمالك يملك 6 بطولات افريقية.

