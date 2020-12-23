النائب محمد الجارحي : البرلمان السابق عمل في ظروف استثنائية ومستقبل وطن يمتلك أجندة تشريعية كبيرة

قال محمد الجارحي ، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية ، أن البرلمان السابق عمل في ظروف استثنائية ، وحقق نجاحات كبيرة وسيعمل البرلمان الجديد علي استكمال ما قام به سابقه .
وأكد الجارحي في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، علي هامش استخراجه كارنيه عضوية البرلمان ، أن حزب مستقبل وطن يمتلك أجندة تشريعية كبيرة ، ستساهم جميعها في تحقيق المصالح العليا للوطن .
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وأشار الجارحي ، الي ان الاجندة تشريعية التي يمتلكها الحزب بمثابة تروس قوية تهم المواطن ، والدولة المصرية ، حيث ترتكز علي تطوير التعليم والصحة و الاسكان والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة .
وأكد الجارحي ، انه ملتزم حزبيا فيما يتعلق بالترشح في انتخابات هيئة مكاتب اللجان ، مشيرا الي ان الحزب يضم كوادر علي درجة كبيرة من الكفاءة في مختلف المجالات .
يشار إلي أن الأمانة العامة للبرلمان تستقبل 100 نائب من النواب الجدد علي مدار 6 أيام في ضوء عدم التزاحم، وتماشيا مع تدابير كورونا، حيث يتسلم النائب كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية والتى تضم في فحواها مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلا عن جهاز التابلت محملا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاما علي بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية.
و يستقيل مجلس النواب ،نواب دائرة قائمة قطاع الصعيد ،والبالغ عددهم ١٠٠ عضوا ،فى اليوم الثانى المخصص لاستخراج كارنيهات العضوية .حرصت الأمانة العامة بالمجلس على تحقيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ،وذلك من خلال توزيع الكمامات الطبية وزجاجات الكحول فى كل ارجاء المجلس ،فضلا عن الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى .
و كان النائب عن قائمة الصعيد مصطفى بكرى أول كارنيهات العضوية اليوم ،واستلم الحقيبة البرلمانية والتى تضم فى طياتها تابلت إلكترونى لانجاز الإجراءات والأدوات البرلمانية ،وكذلك نسخة من الدستور المصرى المعدل ،وقوانين الانتخابات .
كان نحو ٧٥ ناىبا قد تسلموا بالأمس كارنيهات العضوية للفصل التشريعى الثانى والمقرر ان ينطلق بكامل عدده فى يناير من العام الجديد ،ولاسيما عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعبين نحو ٢٨ نائبا ،ليصلح مجموع أعضاء برلمان ٢٠٢١-٢٠٢٦ ، ٥٩٦ نائبا يشملهم ٤٧٢ نائبا حزبيا يمثلون ١٣ حزبا سياسيا .
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