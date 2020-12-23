النائب محمد الجارحي : البرلمان السابق عمل في ظروف استثنائية ومستقبل وطن يمتلك أجندة تشريعية كبيرة



قال محمد الجارحي ، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية ، أن البرلمان السابق عمل في ظروف استثنائية ، وحقق نجاحات كبيرة وسيعمل البرلمان الجديد علي استكمال ما قام به سابقه .

وأكد الجارحي في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، علي هامش استخراجه كارنيه عضوية البرلمان ، أن حزب مستقبل وطن يمتلك أجندة تشريعية كبيرة ، ستساهم جميعها في تحقيق المصالح العليا للوطن .

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