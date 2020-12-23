الملكي يبدأ بالتحرك.. ريال مدريد يتخلى عن نجم فريقه من أجل صلاح

أعلنت صيحفة إسبانية في مفاجأة غير متوقعة، عن نية نادي ريال مدريد الأسباني في التخلي عن نجم فريقه البرازيلي فينيسوس جونيور
وقالت الصحيفة، ان الملكي يرغب في إعارة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بسبب عدم دعم زيدان لـ فينيسيوس مما جعل النادي برئاسة فلورنتينو بيريز، يفكر في فتح الباب أمام خيار الرحيل على سبيل الإعارة.
ويأتي قرار ريال مدريد بالإستغناء عن نجم فريقه جونيور ليفتح التكهنات حول انتقال محمد صلاح الى الملكي، وبخاصة بعد التصريحات التي صرح بها الفرعون المصري خلال الفترة الماضية بإمكانية رحيله عن ليفربول والإنتقال لأحد قطبي الليجا الاسبانية.
جدير بالذكر أن فينيسيوس يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم وتعاقد مع ريال مدريد في صيف عام 2018 قادمًا من فلامينجو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.
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وأصبح فينيسيوس، واحدا من الركائز الأساسية في ريال مدريد، رغم صغر سنه، حيث شارك صاحب الـ20 عامًا، كأساسي في موسمين متتاليين.
واوضحت الصحيفة الإسبانية إنّ النادي الملكي سيستمع إلى العروض التي تأتي إلى اللاعب من إنجلترا وإيطاليا وبحث إمكانية الموافقة عليها.
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