الملكي يبدأ بالتحرك.. ريال مدريد يتخلى عن نجم فريقه من أجل صلاح

ويأتي قرار ريال مدريد بالإستغناء عن نجم فريقه جونيور ليفتح التكهنات حول انتقال محمد صلاح الى الملكي، وبخاصة بعد التصريحات التي صرح بها الفرعون المصري خلال الفترة الماضية بإمكانية رحيله عن ليفربول والإنتقال لأحد قطبي الليجا الاسبانية.

جدير بالذكر أن فينيسيوس يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم وتعاقد مع ريال مدريد في صيف عام 2018 قادمًا من فلامينجو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

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