الأهلي يكشف عن موعد عودة نجم الفريق من الإصابة

ولكن من جانبه أوضح محمد شوقي رئيس الجهاز الطبي للفريق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب الصقر"، أن العلاج الطبيعي لإصابة الرباط الصليبي أصبح متقدم جدا، لافتا إلى أنه لم يعد تأهيل اللاعب يأخذ وقتا كبيرا مثل الماضي.

وأكد شوقي، على أن حالة محمود متولي تسير بشكل جيد ومنتظم، والعلاج الطبيعي للإصابة بالرياط الصليبي أصبح متقدما، واللاعب من الوارد أن يعود قبل شهر مارس المقبل.

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