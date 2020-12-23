الأهلي يكشف عن موعد عودة نجم الفريق من الإصابة

أعلن محمد شوقي طبيب النادي الأهلي موعد استئناف لاعب الفريق المصاب محمود متولي إلى التدريبات بعد فترة الراحة التي مر بها عقب إصابته بالرباط الصليبي.
وخضع محمود متولي لعملية جراحية عقب إصابته بالرباط الصليبي في شهر أغسطس الماضي باشراف اللجنة الطبية السابقة للنادي الأهلي، والتي وضعت لمتولي فترة علاج مدتها 9 أشهر وفقا للبروتوكول العالمى لعلاج الصليبي، أي عودته في شهر يونيو المقبل.
وأكد شوقي، على أن حالة محمود متولي تسير بشكل جيد ومنتظم، والعلاج الطبيعي للإصابة بالرياط الصليبي أصبح متقدما، واللاعب من الوارد أن يعود قبل شهر مارس المقبل.
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جدير بالذكر ان النادي الأهلي يخوض مبارة هامة اليوم في مشوار الحفاظ على اللقب الأفريقي التاسع ويأتي التشكيل المتوقع لمباراة اليوم :
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول وايمن اشرف وبدر بانون ومحمد هاني
نصف الملعب: اليوديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر
في الهجوم: صلاح محسن ومحمد شريف .
غيابات الأهلي اليوم
يدخل النادي الاهلي المباراة بقائمة عديدة من بالإصابات، آخرها مروان محسن، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، عمرو السولية، رامي ربيعة.
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