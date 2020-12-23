الزمالك: النادي سينفذ أحكام القضاء

وقال إبراهيم خلال تصريحات للمركز الأعلامي لنادي الزمالك، أنه يتم تشكيل لجنة حالية لدراسة موقف كل عضو مشطوب على حده ممن لم يحصلوا على أحكام قضائية، لاتخاذ القرار الموافق لصحيح القانون واللائحة.

وأاشار إبراهيم، ان العاملين الذين تم إنهاء عملهم ومؤمن عليهم وأقاموا قضايا ضد النادي في حالة حصول أي منهم على حكم قضائي نهائي مشمولاً بالصيغة التنفيذية فسيتم تنفيذه فوراً.

جدير بالذكر أن الجهاز الطبي لنادي الزمالك قرر اجراء مسحة طبية جديدة للثنائي طارق حامد ومحمود علاء بعد أن ظهرت نتيجة العينة التي اجراها الفريق يوم الأثنين السابق حيث أثبتت بأصابه الاعبين بفيروس كورونا.

ويخضع الثنائي لمسحة جديدة لتحديد موقفهم من مباراة القمة امام نظيره الأهلي يوم الأثنين 28 الجاري المقرر إقامتة علي استاد برج العرب علي أملاً أن يلحق لاعبي الفارس الأبيض لقاء المباراه،حيث انتصر المارد الأحمرعلي بطولة الدوري الممتاز للمره 42 في تاريخة .

والجدير بالذكر ان نادي الزمالك تلقي هزيمة من نظيره الأهلي في نهائي البطولة الإفريقية بنتيجة 2/1 وانتصر المارد الأحمر بالبطولة التاسعة في تاريخه ويقف رصيد الزمالك يملك 6 بطولات افريقية.