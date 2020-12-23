مياه القاهرة: تشغيل مراكز خدمة العملاء بعين شمس والمعادى فى الفترة المسائية

جدة - نرمين السيد - قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة إن الشركة بدأت التشغيل التجريبى لمراكز خدمة العملاء التابعة لها بعين شمس والمعادى للفترة المسائية حتى الساعة السادسة مساء، وأن الشركة تدرس تعميم التجربة بباقى مراكز خدمة العملاء التابعة لها تيسيرا على عملاء الشركة لإنهاء طلباتهم وإتاحة الفرصة لإنهاء اكبر قدر ممكن من طلبات وشكاوى العملاء.





وأوضح هشام حسن رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء، أن التشغيل التجريبى ومد فترة العمل بمراكز خدمة العملاء يأتى ضمن خطة الشركة الطموحة فى تطوير الآداء بمراكز خدمة العملاء بالشركة وميكنة الخدمات المقدمة للعملاء. وأضاف أنه تم وضع خطة مبدئية لمد فترات العمل بالمراكز تستند لمعدلات الأداء الحالية للمراكز لرفع مستوى الخدمة، وكسب رضاء عملاء الشركة من خلال العمل على حل مشكلاتهم، وإنهاء طلباتهم فى أقل فترة زمنية ممكنة.

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