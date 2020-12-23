صور.. مجلس الدولة يشدد على الإلتزام بإجراءات الوقاية للحد من كورونا

جدة - نرمين السيد - شهدت ساحة محاكم مجلس الدولة اليوم الأربعاء، تجديد الالتزام بإجراءات مشددة على بوابة الدخول للوقاية من فيروس كورونا، فلم يسمح بالدخول إلا لمن له صفة ودعوى قضائية، ومرتديًا الكمامة الواقية التى نص قرار رئيس الوزراء بتوقيع عقوبة الغرامة 4 اَلاف جنيه على عدم ارتدائها، وذلك بناء على تعليمات المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.





وكلف المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمى، المختصين بالمحاكم والفروع، على الاهتمام بتعقيم مقرات مجلس الدولة، ومنصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتى يعتليها القضاة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.



وشدد المستشار كرسوع، على عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعى ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أى عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس، وعلى ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.



يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.



وتأتى هذه الخطوة فى إطار اتباع تعليمات الدولة فى الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.