ينتج 10 آلاف برميل نفط يوميًا.. إينى تعلن عن كشف بترولى جديد فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأضافت الشركة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن الاكتشاف الجديد يضيف 10 آلاف برميل يوميًا من النفط إلى إنتاج الامتياز الحالى.

وقالت الشركة فى بيان على موقعها الإلكترونى، إن الكشف الجديد تم تحقيقه من خلال حفر البئر الاستكشافية "أركاديا 9"، والمحفور فى قاعدة جنوب أركاديا التى تقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل أركاديا الرئيسى الذى يتم الإنتاج منه بالفعل.

ويضيف الكشف الجديد 10 آلاف برميل من البترول يوميًا إلى إجمالى إنتاج الشركة فى الصحراء الغربية فى مصر، وفقًا للبيان.

وأضافت أنه تم حفر البئر بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية وهو مرتبط بالفعل بالإنتاج بمعدل ثابت يبلغ 5500 برميل من البترول يوميًا.

وأوضح البيان: "بعد الاكتشاف، تم حفر بئرين للتطوير هما أركاديا 10 وأركاديا 11 على التوالى وتشترك البئرين مع بئر أركاديا 9 فى نفس الاتصال بين الزيت والماء بالخزان المكتشف".

وتمتلك إينى من خلال شركتها الفرعية "أيوك" حصة 38% فى امتياز مليحة، بينما تمتلك شركة لاك أويل 12%، والهيئة العامة للبترول 50%.

وتتواجد إينى فى مصر منذ عام 1954 حيث تعد المنتج الرئيسى فى البلاد بمجال النفط والغاز، ويبلغ إنتاج إينى الحالى من الهيدروكربونات حوالى 320 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا.

وكانت إينى قد أعلنت فى سبتمبر الماضى، عن كشف جديد للغاز فى مياه مصر بالبحر المتوسط باحتياطيات أولية 4 تريليونات قدم مكعبة.

وقالت آنذاك إن الكشف يقع بمنطقة النورس الكبرى فى امتياز "غرب أبو ماضى"، مؤكدة أن التقييم الأولى لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير احتياطيات الغاز فى منطقة النورس الكبرى بأكثر من 4 تريليونات قدم مكعبة.

وأوضحت إينى أن الاكتشاف تم بالاشتراك مع شركة بى بى البريطانية التى تمتلك 25% من الامتياز، بينما تسيطر إينى على 75%، مضيفة أن الاكتشاف الجديد، تم بعد حفر البئر الاستكشافى Nidoco NW-1، بعمق 16 مترًا داخل المياه.