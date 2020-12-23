رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفدا إندونيسيا بمقر البرلمان

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، وفدا برلمانيا إندونيسيا رفيع المستوى، برئاسة الدكتور فاضل محمد نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسى.





ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالزيارة، مؤكدا أنها تعكس عمق العلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين والتى تمتد سياسيا ودينيا وثقافيا لعقود طويلة، لافتا إلى حرص مجلس الشيوخ بأعضائه وقيادته على العمل لتطوير ودعم هذه العلاقة للأفضل.

وأكد الدكتور فاضل محمد نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسى على سعادته بتقديم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه ينقل تحية وتهنئة رئيس الجمهورية الإندونيسى ورئيس المجلس الاستشارى الشعبى له، ودعوته لرئيس مجلس الشيوخ بزيارة البرلمان الإندونيسى، مشيرا إلى تطلعه للإستفادة من خبرات رئيس مجلس الشيوخ المصرى القانونية والدستورية، وكذلك الاستفادة من جهود مصر فى مجال محاربة الإرهاب الذى يعانى منه العالم أجمع.



ولفت إلى أهمية دور الأزهر الشريف فى مصر والذى يمثل الإسلام الوسطى وهو المؤسسة التى يصبو إليها طلاب العلم فى إندونيسيا، موضحا أن عددهم يبلغ 10 آلاف طالب تخرج منهم من وصل إلى أرفع المناصب مثل رئيس الجمهورية الأسبق عبد الرحمن واحد والذى تلقى تعليمه فيه.

من جانبه، رحب المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ بالوفد الإندونيسى، موضحا أن العلاقات بين مصر وإندونيسيا تاريخية وأن مصر كانت أول دولة اعترفت بإستقلال إندونيسيا عام 1945، كما أسست مع إندونيسيا برئاسة الزعيمين جمال عبد الناصر وأحمد سوكارنو منظمة دول عدم الانحياز، لافتا الى أن الرئيس السيسى يولى اهتماما خاصا بالعلاقات الثنائية، مشيرا إلى زيارته التاريخية إلى جاكرتا بعد توليه رئاسة مصر بفترة وجيزة.

فيما أكدت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ ترحيبها بزيارة الوفد الإندونيسى التى تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتة إلى سعادتها كأول إمرأة تتولى منصب وكيل المجلس على مدار تاريخه وهو ما يؤكد أن مصر تسير على طريق الديمقراطية وأن المرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حصلت على امتيازات ومكتسبات سياسية كبيرة يشهد عليها عدد المقاعد التى حصلت المرأة عليها فى البرلمان، مشددة على تطلعها إلى تكرار الزيارات المتبادلة لدعم التعاون البرلمانى بين مصر وإندونيسيا.

وأهدى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق درع مجلس الشيوخ لرئيس الوفد الإندونيسى، والذى أهداه بدوره درع المجلس الاستشارى الإندونيسى.

حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير عاصم حنفى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.