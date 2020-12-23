صور.. مد خطوط مياه بـ3 قرى و42 نجع بالإسكندرية ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تابع محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، استعدادا لتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة" والتى تشمل 3 قرى و42 كفرا ونجعا بنطاق مركز ومدينة برج العرب.





يأتى ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير "ألف قرية" على مستوى الجمهورية وتوصيل جميع الخدمات لها وجعلها متكاملة بما يحقق فكر التنمية المستدامة.



وأوضح الشريف، أنه من المقرر البدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد خطوط شبكات مياه جديدة بدلا من الشبكات القديمة المتهالكة بـ3 قرى و42 كفرا ونجعا، بداية من 15 يناير 2021 ومدة تنفيذ لمدة عام.



وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تم تشكيل لجان مختصة من المحافظة وشركة مياه الشرب لعمل الدراسات اللازمة، مشددا على المتابعة الدورية لهذه الأعمال من قبل اللجان والفرق المختصة بما يسهم فى الإسراع فى التنفيذ لتحسين بيئة وحياة المواطنين.



وباشر المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، يرافقه اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، الزيارات الميدانية التى تمت على القرى والنجوع بنطاق المركز، فضلا عن عقد العديد من الاجتماعات لمتابعة الدراسات الفنية التى قامت بها اللجان المختصة للبدء فى تنفيذ الأولويات بالقرى والنجوع.