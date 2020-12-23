تعرف على الأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل بالتأمين الصحى الشامل الجديد

حددت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد الأوراق المطلوبة للتسجيل والاشتراك بالمنظومة الجديدة داخل المحافظات، ومن ثم الانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية والتى تكفلها المنظومة للمنتفعين بها.

ووجهت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، دعوتها إلى كل أفراد وفئات المجتمع بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالتوجه إلى المراكز والوحدات الصحية التابعين لها أو الأقرب لمحل سكنهم للتسجيل بالمنظومة ومن ثم الانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية التى تكفلها لهم فور بدء تشغيلها بالمحافظات.

وأكدت أن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد نظام تكافلى اجتماعى يضمن العلاج لكل المصريين، ويقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل فيه الدولة بغيرالقادرين، كما يسهم النظام فى تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.

• الأوراق: بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، وللأطفال شهادات ميلاد فقط

• ذهاب الأسرة إلى الوحدة الصحية التابعة لها أو الأقرب لمحل السكن

• فتح ملف عائلى للأسرة بعد تسجيل البيانات

• إجراء الفحص الطبى الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه

• الانتفاع بالخدمات الصحية للمنظومة من خلال الملف العائلى للأسرة

• التسجيل متاح بالمراكز والوحدات الصحية الجارى تجهيزها بمحافظات المرحلة الأولى

• تتضمن محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، الأقصر)