19 يناير 2021 موعداً لقرعة كأس العالم للأندية

حددت لجنة مسابقات فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 19 يناير 2021 المُقبل، موعدًا لإجراء قرعة مسابقة كأس العالم للأندية 2020 والتي ستقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المُقبل بمشاركة الأهلى المصري.

وستقام القرعة في تمام الرابعة بتوقيت وسط أوروبا في مقر الفيفا بالعاصمة السويسرية زيوريخ يوم 19 يناير المُقبل، كما سيتم إعلان مزيد من الإجراءات الاحترازية.

وتأهل الأهلي المصري لكأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2020 على حساب نادي الزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا ، بينما يعتبر تيجريس أونال المكسيكي أحدث المتأهلين للنسخة المُقبلة من كأس العالم للأندية بعد تأهل الأهلي وبايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزلندي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي والدحيل القطري ممثل الدولة المستضيفة.

ولم يتبقى سوي مقعد وحيد لاكتمال الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية وهو المقعد الذي سيشغله بطل كأس "ليبرتادوريس" ممثل أمريكا الجنوبية.

وأصبح تيجريس أونال المسكيكي سادس فريق يتأهل لبطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام بقطر خلال فبراير المقبل، بعدما توّج بطل المسكيك ببطولة كأس الكونكاكاف اليوم الأربعاء إثر تغلبه على لوس أنجلوس إف سي بقيادة بوب برادلى مدرب منتخب مصر السابق بنتيجة 2-1 ، وحول بطل المكسيك تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين حيث إفتتح دييجو روسي هدف التقدم لفريق الولايات المتحدة الأمريكية في الدقيقة 61 من أحداث الشوط الثاني ثم إستعاد تيجريس أونال توازنه مجددًا في الدقيقة 72 عن طريق هدف من لاعبه هوجو أيالا، وقبل نهاية المباراة بست دقائق منح الهداف الفرنسي المخضرم أندري بيير جينياك اللقب لبطل المكسيك بتسجيله هدف الفوز لتنتهي المباراة عند نتيجة 2/1.

وتوج فريق تيجريس بلقب كأس الكونكاكاف للمرة الأولى فى تاريخه ، بعدما أخفق بطل المكسيك في تحقيق اللقب خلال آخر أربع نسخ قبل أن يتوج بنسخة 2020 للمرة الأولى في مسيرته حيث يمتلك سجلاً في المباريات النهائية خلال آخر 5 نسخ من بطولة الكونكاكاف.

أبطال الكونكاكاف

لاعبو تيجريس أونال مع كأس الكونكاكاف

وتأهل فريق بايرن ميونيخ لكأس العالم للأندية باعتباره بطلاً لأوروبا، والأهلي باعتباره بطلاً لأفريقيا، وأولسان هيونداي بطلاً لأسيا، والدحيل القطري باعتباره بطلاً للدوري القطري، وأوكلاند سيتي ممثلاً عن منطقة الأوقيانوسيا

ويعتبر ليفربول آخر فريق توّج بلقب كأس العالم للأندية بعد فوزه على ممثل أمريكا الجنوبية فريق فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف بينما يعتبر ريال مدريد أكثر فريق نال لقب كأس العالم للأندية بعد فوزه بالمسابقة بأربع نسخ، ويأتي غريمه برشلونة في الترتيب الثاني بثلاث مرات. أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2021، بنفس النظام الحالى، بمشاركة 7 أندية، من مختلف قارات العالم، وذلك على هامش الإجتماع الذى عقد عبر الفيديو. وأكد بيان الفيفا، على أنه بعد تأجيل كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، والذى كان من المقرر أن يعمل به بداية من عام 2021، قرر مجلس الفيفا، إقامة نسخة كأس العالم للأندية 2021، بنفس النظام الحالى، بمشاركة 7 أندية، مع منح حق الإستضافة إلى اليابان.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم، قد أعلن فى وقت سابق، عن نظام جديد لكأس العالم للأندية، بداية من نسخة 2021، بمشاركة 24 فريقا، كل 4 سنوات، ولكن لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، تقرر تأجيل هذا النظام. جدير بالذكر أن، نسخة كأس العالم للأندية 2020، مقرر لها فى الفترة من 1 حتى 11 فبراير من عام 2021.

وتأهل الأهلى، عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه بلقب دورى ابطال أفريقيا، بعد فوزه على الغريم التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، فى المباراة النهائية، الجمعة الماضية، بجانب أندية بايرن ميونخ الألمانى، بطل دورى أبطال أوروبا، الدحيل بطل الدوري القطرى وأوكلاند النيوزيلندى، بطل أوقيانوسيا.