تامر مرسي ووزراء يهنئون "اليوم السابع" بجائزة الصحافة الذكية من دبى كأول مؤسسة مصرية تحصدها

هنأ تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤسسة اليوم السابع، بحصولها على جائزة الصحافة العربية 2020 فرع "الصحافة الذكية"، والتي حصلت عليها من نادى دبى للصحافة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونشر تامر مرسى، عبر حسابه على فيس بوك، تهنئته لـ "اليوم السابع" معلقا: "اليوم السابع يفوز بجائزة الصحافة العربية 2020.. فرع " الصحافة الذكية".

كما هنأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، مؤسسة اليوم السابع، على فوزها بجائزة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية من نادى دبى للصحافة.

وقال فضيلة المفتى، إن مؤسسة اليوم السابع بما تميزت به من محتوى واستخدام للتكنولوجيا الحديثة ووسائل العرض المتنوعة كانت تستحق عن جدارة أن تتصدر قائمة الصحافة الذكية.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" عقب إعلان الفوز اليوم الأربعاء، أن كتيبة اليوم السابع بقيادة خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، تقوم بصناعة ثقيلة فى نشر الوعى الصحيح وإمداد القراء بقراءة واقعية مواكبة للحدث على مدار الساعة تسهم فى إزالة منصات الكذب والبهتان وحروب الجيل الخامس التى تتعرض لها الدول الوطنية هذه الأيام.

كما تقدمت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بالتهنئة لمؤسسة اليوم السابع، على فوزها بجائزة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية من نادى دبى للصحافة.

وقالت وزيرة الصناعة، إن مؤسسة "اليوم السابع" تقدم محتوى مهني وتواكب التطورات التي تشهدها مهنة الصحافة على مستوى العالم، مؤكدة أن مؤسسة اليوم السابع أحد أهم مؤسسات الإعلام الوطنى.

و هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موقع "اليوم السابع" لفوزه بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، مؤكدا أن الصحفة تواكب العصر والتطور التكنولوجي واستطاع بجدارة توظيف كل الوسائل التكنولوجية الحديثة فى خدمة الأخبار والأحداث التى يتم نقلها والاهتمام بتطوير صحافة الفيديو وابتكار فكرة "تليفزيون اليوم السابع".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه يتمنى لليوم السابع وموقعه المزيد من السداد والإنجاز والتوفيق والتطور.

وكان موقع "اليوم السابع" قد فاز بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة اليوم السابع.

وموقع "اليوم السابع" كان قد رشح من قبل لجائزة الصحافة الذكية فى دورتها السابعة عشرة بالعام 2018 إلى جانب صحيفتى "البيان" الإماراتية و"سبق" السعودية، وحُجبت الجائزة وقتها لأسباب غير مُعلنة من جانب إدارة الجائزة، ليأتى الترشيح الجديد تأكيدا لحضور اليوم السابع فى صدارة المشهد الإعلامى العربى، وتقدمها على صعيد التطور واعتماد تقنيات ذكية فى إدارة صالة الأخبار وإنتاج المحتوى.

جائزة الصحافة العربية هى جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسي، الذي وضعه نادي دبي للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء في اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادي دبي للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.