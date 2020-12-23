مطار أبوظبي يخفف القيود المفروضة على دخول المسافرين بدءا من الغد

أعلن الاتحاد للطيران، أنه اعتبارًا من 24 ديسمبر 2020، وفي أعقاب الإعلان الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، سيتم تخفيف القيود المفروضة على دخول أبوظبي، مما يتيح للسيّاح الدوليين والمقيمين والمسافرين القادمين على متن رحلات الاتحاد، من عدد من الوجهات المختارة، دخول الإمارة من دون الحاجة إلى الخضوع للعزل الذاتي لمدة 14 يومًا.

وتجري مراجعة قائمة الدول المؤهلة للدخول إلى أبوظبي من دون الحاجة للحجر الصحي، من قبل دائرة الصحة كل أسبوعين متتالين، ويترتب على المسافرين من هذه الدول الخضوع للحجر الصحي إلى أن يتلقون نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية. فيما يخضع للمسافرين من الدول الأخرى لفترة حجر صحي تمتد على عشرة أيام فقط.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، قائلًا: "مع تصدّر أبوظبي الجهود العالمية في التصدي لكوفيد-19، وبفضل نهجها القوي في التعامل مع الجائحة وتبعاتها، تمكّنت العاصمة من ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم أمام الزوار. ولا شك أن إعادة فتح حدودنا، تدريجيًا، يدعم إجراءات الصحة والسلامة الصارمة التي نتبناها على امتداد شركة الطيران. ويزيدنا فخرًا أن نقول إن الاتحاد قد قامت بدورها أيضًا وعلى أكمل وجه متصدرة القطاع، مؤكدة من خلال ذلك على توفير سفر آمن وراحة بال تامة لضيوفها الكرام."

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المسافرين، باستثناء الأطفال دون سن الثانية عشرة، سيخضعون لدى وصولهم إلى مطار أبوظبي الدولي، لفحص "بي سي آر" الخاص بكوفيد-19 والفحص بالتصوير الحراري. وبعد أن يحصل المسافرون القادمون من الدول الأقل عرضة لخطر فيروس كورونا، على نتيجة الفحص السلبية، يسمح لهم بدخول أبوظبي من دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي، أو ارتداء سوار المعصم الطبي.

وبالنسبة للمسافرين الراغبين بالبقاء لأكثر من ستة أيام داخل الإمارة، سيترتب عليهم الخضوع لفحص "بي سي آر" آخر في اليوم السادس لزيارتهم، ومن ثم إعادة الفحص مجددًا بعد مرور ستة أيام أخرى، علمًا أن تكلفة الفحص تبدأ من 85 درهمًا في دولة الإمارات. أما بالنسبة للضيوف القادمين من وجهات أخرى، فينبغي عليهم تطبيق شروط الحجر الصحي لفترة 10 أيام.