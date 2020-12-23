محور روض الفرج يفوز بجائزة MEED العالمية لأفضل المشروعات بالشرق الأوسط

حصل مشروع محور روض الفرج أمس الثلاثاء، على جائزة مؤسسة MEED العالمية، والمعنية بالمشروعات الكبرى ذات الأهمية الإستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأفضل المشروعات المنفذة بالشرق الأوسط.

ومحور روض الفرج أحد أكبر المشروعات القومية في مصر، ويحتوي على أعرض كوبري ملجم معلق في العالم، بعرض 64.8 متر، وتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد افتتاحه رسميًا.

ويعد محور روض الفرج أول مشروع كوبري عملاق يتم تنفيذه وتصميمه بأياد مصرية خالصة، حيث تم تصميمه من قبل مكتب محرم باخوم، ونفذته شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 15 مايو 2019، بشكل رسمي.

ويربط المحور شرق القاهرة بغربها، ويمتد ليصل العاصمة القاهرة بمحافظات الجمهورية المختلفة، وصولًا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر، ويمر محور روض الفرج الجديد بمنطقة بشتيل، والتي تشمل المرحلة الأولى من التنفيذ بالنسبة للمحور، وتم تنفيذها بشكل موازٍ لمحور 26 يوليو، ويتقاطع مع طريق المنصورية، ويمر من أمام مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، حتى يصل إلى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، عند الكيلو 39، مباشرة، ثم يتم استكمال هذا الطريق مرورًا بطريق الضبعة، وهو ما يمكن المواطنين من الوصول إلى الساحل الشمالي والسلوم وسيدي براني.

وتبدأ المرحلة الثانية من المحور والتي تشمل الكوبري المعلق، من ميدان الخلفاوي بمنطقة شبرا، ويمر عبر النيل إلى جزيرة الوراق، عن طريق هذا الكوبري المعلق عند منطقة أغا خان، مرورًا بمنطقة ترعة الزمر بالجيزة، ويصل إلى مدينة 6 أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد، والطريق الدائري الإقليمي.

وتبدأ المرحلة الثالثة من المحور بعد منطقة المظلات، وتخدم المتجه من وإلى طريق الأوتو استراد ومدينة نصر، ومصر الجديدة، والأميرية والسواح وشبرا الخيمة.

ويشمل محور روض الفرج 6 نزلات ومطالع بمنطقة المظلات و8 مطالع ونزلات بالدائري، ويوجد في منطقة الخلفاوى 3 مطالع، منها اثنان من كورنيش النيل للقادم من الطريق الزراعي، والقادم من وسط القاهرة، وآخر من شارع سعد سليم بشبرا، و3 نزلات منها 2 لشارع دولتيان حتى كوبري أبو وافية، ومنزل للكورنيش للمتجه إلى وسط القاهرة، كما يوجد نزلة مرورية من الكوبرى الرئيسي والتي تؤدى إلى ترعة الإسماعيلية حتى محطة الكهرباء، وفي نهاية المحور عند الطريق الدائرى هناك 4 منازل و4 مطالع من الطريق الزراعي والجيزة وإمبابة.

ويوفر المحور حوالي 300 مليون جنيه سنويا، عبارة عن سولار وبنزين كانت تستهلكها السيارات في الرحلة من شبرا إلى طريق (مصر-الإسكندرية الصحراوي)، حيث من المقرر أن يقلل المحور الجديد مدة الرحلة لتصل إلى 20 دقيقة فقط.