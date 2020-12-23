فيما عدا الحالات الطارئة.. نقيب المحامين: لن تعتد النقابة سوى بالمستشفيات المتعاقد معها

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بأنه فيما عدا الحالات الطارئة والحوادث لن تعتد النقابة إلا بالتعامل فقط مع المعامل والمراكز والمستشفيات المتعاقد معها وسيحفظ ماعدا ذلك.

ونص القرار على الآتي: تلاحظ أن البعض يلجأ إلى مستشفيات غير متعاقد معها وباهظة التكاليف في الوقت المتعاقد فيه مع مستشفيات ومعامل ومراكز ذات مستوى رفيع ورغم تكرار التنبيه على وجوب الالتزام بالمعامل والمستشفيات المتعاقد معها فإن البعض لا يلتزمون، مما يهدد بانهيار منظومة العلاج برمتها.

لذلك فقد تقرر:

أولًا: فيما عدا الحالات الطارئة والحوادث لن تعتد النقابة إلا بالتعامل فقط مع المعامل والمراكز والمستشفيات المتعاقد معها وسيحفظ ماعدا ذلك.

ثانيًا: على الأستاذ الأمين العام إخطار كافة النقابات الفرعية ولجان العلاج للالتزام بهذا القرار.