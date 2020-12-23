أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بأنه فيما عدا الحالات الطارئة والحوادث لن تعتد النقابة إلا بالتعامل فقط مع المعامل والمراكز والمستشفيات المتعاقد معها وسيحفظ ماعدا ذلك.
ونص القرار على الآتي: تلاحظ أن البعض يلجأ إلى مستشفيات غير متعاقد معها وباهظة التكاليف في الوقت المتعاقد فيه مع مستشفيات ومعامل ومراكز ذات مستوى رفيع ورغم تكرار التنبيه على وجوب الالتزام بالمعامل والمستشفيات المتعاقد معها فإن البعض لا يلتزمون، مما يهدد بانهيار منظومة العلاج برمتها.
لذلك فقد تقرر:
أولًا: فيما عدا الحالات الطارئة والحوادث لن تعتد النقابة إلا بالتعامل فقط مع المعامل والمراكز والمستشفيات المتعاقد معها وسيحفظ ماعدا ذلك.
ثانيًا: على الأستاذ الأمين العام إخطار كافة النقابات الفرعية ولجان العلاج للالتزام بهذا القرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيما عدا الحالات الطارئة.. نقيب المحامين: لن تعتد النقابة سوى بالمستشفيات المتعاقد معها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.