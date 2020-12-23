مدير برنامج حماية الأطفال: استفدنا من خبرات دولية في "أطفال بلا مأوى".. فيديو

أكد حسني يوسف، مدير برنامج حماية الأطفال وكبار بلا مأوي بوزارة التضامن الإجتماعي، أن هذا البرنامج تم وضع خطته بناء علي شراكة وثيقة قوية بين الوزارة والجمعيات الأهلية المتخصصة في هذا المجال، فالخطة بشكل عام، والمكونات، والآليات، التي يعمل بها البرنامج كانت نتيجة جلسات، وورش عمل تمت بين الوزارة وبين هذه المؤسسات المعنية سواء كانت جمعيات أهلية مصرية، أو منظمات دولية تعمل داخل مصر طبقا لقانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف مدير البرنامج، أن هذا يعكس أننا نقوم بالتطوير بما يتناسب مع الخبرات العلمية، قي ومجال وضعية الشارع للأطفال بلا مأوي كما يطلقون عليها في دول شرق أسيا مثل أندونيسيا، وكمبوديا، وماليزيا، لأن لديها تجارب متقدمة.
وأوضح مدير البرنامج، أنه من خلال المنظمات الدولية استطعنا أن ننقل هذه الخبرات بما يتناسب مع ظروفنا وثقافتنا.
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