ماذا يفعل أطفال بلا مأوى مع من يعثرون عليه يتسول؟

قال حسني يوسف، مدير برنامج أطفال وكبار بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج في بدايته كانت خطته تهدف إلى الأطفال بلا مأوى، ولكن في عام 2019، جاء لنا تكليف من القيادة السياسية بعمل تدخلات أيضا مع الكبار المتواجدين في الشارع.

وأوضح مدير البرنامج، أنه بالرصد نستطيع أن نقول أن تصنيف هذه النوعية من الكبار في الشارع تنحصر في 3 أصناف الأول: ضعيف البنية وهو الذي لديه ظروف اجتماعية قاصية جدا، مثلا أسرته انتهت بالكامل ولا يوجد من يرعاه، فوجد في الشارع من يعطف عليه أو يسئل عنه، فأعتقد أن الشارع مأوى آمن له، هذا النوع لا يوجد مشكلة في التعامل معه، ويتم تحويله من وضعية الشارع إلي مؤسسة الرعاية للكبار.

وأوضاف مدير البرنامج، أن النوع الثاني: وهو الذي يوجد لديه مشاكل عقلية أو ذهنية، وهذا النوع لأبد من إيداعه في مؤسسة أمراض عقلية أو أمراض نفسية، حيث يوجد شراكة وتعاون مع وزارة الصحة تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن النوع الثالث، هو المتسول وهو الذي يأخذ الشارع مكان للتسول، وهذا النوع نقوم بتوعيته بمخاطر التسول، ونقون بمساعدته في إيجاد فرصة عمل من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة وخلافه، أو إحتياجه رعاية صحية، أو مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فنحن نحاول بقدر الإمكان إقناعه بترك التسول، ولو صعب إقناعه يكون هناك تدخل شرطي من قبل وزارة الداخلية.