لا احتفالات في رأس السنة.. اجراءات جديدة من الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - عقد منذ قليل مجلس الوزراء المصري اجتماع منذ قليل تحت رئاسة رئيس المجلس الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استهل الحديث بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال هذه الفترة، والتعامل بمنتهي الحسم مع جميع المخالفين قانونياً، وأكد سيادته على أنه يوجد توجيهات لجميع الوزارات والجهات المعنية بهذا الأمر، وذلك من أجل تجنب الإغلاق بشكل كامل للمنشآت خلال الفترة القادمة تجنباً للآثار الاقتصادية الناجمة عن ذلك.

اجراءات جديدة من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لن تقبل التهاون والترجي في تنفيذ الإجراءات الوقائية التي أعنت عنها وزارة الصحة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، كما أوجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم على ضرورة تخصيص العدد الكافي من مستشفيات العزل، مع ضرورة تقديم العلاج اللازم لجميع مصابي الفيروس الخطير خلال الفترة القادمة.

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كما شدد سيادته على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة هذا الأمر جيداً، مؤكداً على توفير الأكسجين اللازم لجميع المستشفيات خلال الفترة القادمة، كما شددت سيادته على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وأنه يجري التنسيق حالياً بين الوزارات مع وزارة الداخلية من أجل زيادة عدد الحملات من أجل التأكد على تنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.