“بالعناوين” ننشر أماكن الصيدليات المتواجد بها “بروتوكول علاج كورونا الجديد” في القاهرة

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف عناوين وأماكن الصيدليات التواجد بها “بروتوكول علاج كورونا الجديد” في القاهرة، وذلك بعد الإعلان عن أن القاهرة والجيزة والإسكندرية هم أعلى المحافظات في إصابات كورونا، وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها موقع مصر فايف لقراءه الكرام.

أماكن الصيدليات المتواجد بها “بروتوكول علاج كورونا الجديد”

هذا وقد حذرت وزارة الصحة جميع المواطنين خلال الأيام الأخيرة بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا وتجاوز الـ700 حالة يومياً، وذلك تزامنا مع الحديث عن وجود 3 سلالات من فيروس كورونا في مصر، وظهور سلالة جديدة في العديد من الدول الأوروبية أكثر انتشاراً بـ70% من السالة السابقة.

وجاءت أماكن الصيدليات المتواجد بها “بروتوكول علاج كورونا الجديد” في القاهرة كما يلي:

1- صيدلية إسعاف القاهرة، 36 شارع 26 يوليو

2- صيدلية الشكاوى شبرا، 1353 بشارع كورنيش النيل

3- صيدلية مصطفى كامل بميدان مصطفى محمود.

4- صيدلية باب اللوق 1 شارع مظلوم خلف وزارة الأوقاف.

5- صيدلية الأوبرا بميدان الأوبرا.

6- صيدلية طلعت حرب 33 شارع طلعت حرب.

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7- صيدلية سيدي جابر بشارع سيدي جابر في مصر الجديدة.

8- صيدلية الزمالك بـ3 شارع الدره عمارة ليون بالزمالك.

9- صيدلية القصر العيني بمبنى مستشفى القصر العيني.

10- صيدلية شبرا أمام شارع مسره.

11- صيدلية باب الشعرية بالميدان.

12- صيدلية دير الملاك بعمارات الأوقاف أمام بنك مصر “حدائق القبة”.

13- صيدلية القوات المسلحة بالمعادي.