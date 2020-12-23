رسمياً.. الحكومة تؤكد زيادة أجور العاملين بها بموازنة 2020-2021

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محمد سياف - ابو ظبي - أكد منذ قليل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على زيادة أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة في الميزانية الجديدة، وذلك بعدما تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد تجميد العلاوات الدورية على رواتب جميع العاملين في الحكومة وفقاً لقانون المدنية الجديد، وعلى الفور تواصل المركز مع وزارة المالية والتي نفت بكل تأكيد تلك الأنباء مؤكده على زيادة الأجور في مواعيدها وفق الميزانية الجديدة.
الحكومة وزيادة أجور العاملين في 2020-2021
وأكدت وزارة المالية المصرية أنه لا صحة لما تم تداوله بشان تجميد العلاوات الدورية للعاملين بالحكومة وفق قانون الخدمة المدنية، موضحة أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع مستحقات العاملين بالدولة، بما في ذلك العلاوات المقررة دون المساس بها خلال الفترة القادمة.
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وأضافت الوزارة ان الأجور قد شهدت زيادات كبيرة منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي شملت إقرار علاوات دورية وكذلك استثنائية للعديد من العالمين في الجهاز الإداري للدولة ، وكذلك تم تحريك الحد الأدنى للأجور فضلاً عن منح حوافز إضافية.
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