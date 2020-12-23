برلمانية: أدرس تقديم مشروع قانون لمعاقبة الزوج المعتدى على زوجته

جدة - نرمين السيد - وأكدت سلامة فى تصريحات صحفية على هامش استخراجها كارنيه عضوية البرلمان، أن العنف ضد المرأة من الظواهر السلبية التى تحتاج تضافر جميع الجهات المعنية للقضاء عليها، مؤكدة أن مشروع القانون الذى تستهدف تقديمه ضد ضرب الزوجات سينص على عقوبات رادعة لمحاسبة الأزواج المتجاوزين فى حق الزوجة.

وأشارت إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية والحفاظ على حقوق المرأة على رأس أجندتها التشريعية، خصوصا أنها تتعرض لظلم كبير، لافتة إلى أن محاكم الأسرة مليئة بمئات القضايا التى تشهد على تعرض المرأة لظلم كبير.

وتابعت: "أعرف حالة لزوجة مطلقة قام طليقها بخطف ابنها منذ عام ونصف ولم تستطيع حتى الآن استعادته منه رغم أنه فى حضانتها".

ووجهت سلامة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه الدائم والمستمر للمرأة المصرية، والذى يؤكد فى جميع المواقف انحيازه الكبير لها وهو ما يؤكد أن مصر دولة متحضرة تضع المرأة فى مكانة كبيرة.

وكشفت عن عزمها الترشح للجنة الإسكان، خصوصا أن ملف الإسكان يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، وهو ما ظهر بوضوح فى الإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر فى ملف القضاء على العشوائيات، فبعد أن كانت مصدر لأعداء الوطن لتشويه صورة الدولة المصرية، أصبحت تلك الأماكن مفخرة لكل المصريين، ودليل واضح على تغيير البلاد للأفضل على يد قائدها الوطنى الرئيس عبدالفتاح السيسى.