وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في الجامعات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: 1- الدكتورة هبة فاروق عبدالله، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة بني سويف. 2- الدكتور محمد محمود صرصار، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتعدين جامعة بني سويف. 3- الدكتور إيهاب بلاوي، عميدًا لكلية علوم الاعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق. 4- الدكتور ممدوح محمد خيري، عميدًا لكلية الحقوق جامعة الزقازيق. 5- الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم عميدًا لكلية طب أسنان جامعة الإسكندرية.

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