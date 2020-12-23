الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية أعلى المحافظات إصابة بكورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الأسبوع الـ51 هو الأعلى إصابات بفيروس كورونا فى العالم، مؤكدة أن القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية أعلى المحافظات، من حيث نسبة الإصابة بالفيروس.

جدير بالذكر، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عقدت اليوم مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد،والإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.