وزيرة الصحة: 363 مستشفى تقدم خدمات الكشف عن فيروس كورونا بالجمهورية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن عدد الإصابات فى مصر بلغ 127 ألف حالة، بينما الوفيات وصلت حتى الآن إلى 7 آلاف وفاة مشيرة إلى تخصيص 363 مستشفى بالجمهورية لتقديم خدمات الكشف عن فيروس كورونا.
الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عقدت اليوم مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد،والإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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