الصحة: لدينا 34275 سرير للتعامل مع حالات كورونا فى 363 مستشفى

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أكدت وزارة الصحة زيادة استعدادات مستشفيات الوزارة للتعامل مع حالات كورونا بإجمالى 363 مستشفى وعدد أسرة يصل لـ 34275 سرير، على 3 مراحل، وتشمل المرحلة الأولى 101 مستشفى، والمرحلة الثانية 111 مستشفى، والمرحلة الثالثة تشهد إضافة 150 مستشفى أخرى.
الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عقدت اليوم مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد،والإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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