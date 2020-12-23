المنتج كريم أبو ذكري: تم السيطرة على حالة الانفلات فى أجور نجوم الدراما

قال المنتج كريم أبو زكري، أنه تم السيطرة على الأجور وشكل الدراما،بعد حدوث نوعا من الانفلات فيهما بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف أبوزكري، خلال الحلقة النقاشية التى عقدها اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة الدراما أن البقاء يجب أن يكون للأصلح، كما يجب أن يكون لكل قناة هوية وشكل مختلف.
وأشار المنتج إلى، أن الصناعة بها كمية أموال كبيرة، فيجب علي القنوات أن تختار الذي يصلح لها.
وعقدت الورشة بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر و تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تولت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.
وكان قد وجه المجلس الدعوة لنحو 25 شخصية، منهم المؤلف مدحت العدل، ومن المنتجين كل من حسام شوقي، وكريم أبو ذكري، ومها سليم، كما تم دعوة عدد من الفنانين من بينهم سوسن بدر، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، وتعقد الورشة تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تتولى الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.
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