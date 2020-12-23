وزيرة الصحة : تغير فيروس كورونا لا يؤثر على فعالية لقاح سينوفارم الصيني

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ان تغير فيروس كورونا المستجد، لايؤثر علي فعالية لقاح سينوفارم الصيني.

واضافت ان لقاح سينوفارم الصينية، تم إجراء عليه 6 تجارب، في 10 دول، وتم اعتماده في ثلاث دول هى: الصين والبحرين والإمارات.

وذكرت، ان المرحلة الثالثة من زيادة المستشفيات وصلت الي 105، باجمالي 339 مستشفى جاهزة لعلاج مصابى كورونا.

وأوضحت ان كل حي به مستشفى للفرز والعزل واستقبال حالات كورونا، مؤكدة عدم تغير المسكن، لمنع وجود تكدسات.

واضافت زايد، ان المستشفيات بها مسارات خاصة، لاستقبال الأمراض المزمنة او حملات علاج السيدات، يوجد إجراءات وقائية مشددة ومؤمنة، لفصل المصابين بفيروس كورونا عن باقي المستشفى.