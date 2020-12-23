زايد: أعداد إصابات كورونا زادت خلال الأسبوع الجارى والقاهرة الأكثر تسجيلا

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، إن الأسبوع الجارى شهد زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصل العدد الإجمالى للإصابات فى مصر إلى 127 ألف حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات 7 آلاف حالة خلال 10 أشهر ونصف الشهر منذ ظهور أول إصابة بالمرض.





وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم، للإعلان عن المستشفيات الجديدة المدرجة لتقديم الخدمة لمصابى كورونا: "أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات فى عدد الإصابات تليها محافظة الإسكندرية والجيزة ثم القليوبية".

وطالبت المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، مشيرة إلى أن جميع العلماء أكدوا عدم تأثير سلالة كورونا الجديدة على اللقاحات.

وقالت وزيرة الصحة: "إن الفئة العمرية الأكثر إصابة هى فوق الخمسين عامًا، كما أن هناك زيادة فى عدد الإصابات فى الفئة العمرية من 35 وحتى 50 عامًا، وفى الفئة العمرية التى تتراوح ما بين 15 و35 عامًا".

وأضافت "أن فيروس كورونا طرأ عليه تغير مثل فيروس سى وفيروس الإنفلونزا نتيجة انقسام الفيروس وحدوث الطفرات الجينية مثل: بريطانيا وجنوب إفريقيا".

وأوضحت أن العلماء والباحثين أكدوا أنه ليس هناك حاجة إلى تعديل فى اللقاح المعد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها التقت باللجنة العلمية أمس لبحث الوضع الحالى مع متابعة حدة الحالات أو سرعة انتشار الفيروس.

وأشارت إلى متابعة الوضع الجينى للفيروس مع المعامل المركزية للوزارة، مؤكدة متابعة الحالات بمحافظة القاهرة لمعرفة حدتها أو الحالات التى تعرضت للفيروس أكثر من مرة.

وحول موقف اللقاح فى العالم، أوضحت زايد أنه تم إجراء 6 تجارب على (سينوفارم) واعتمدته دول الإمارات والبحرين والصين.