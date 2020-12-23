وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم، للإعلان عن المستشفيات الجديدة المدرجة لتقديم الخدمة لمصابى كورونا: "أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات فى عدد الإصابات تليها محافظة الإسكندرية والجيزة ثم القليوبية".
وطالبت المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، مشيرة إلى أن جميع العلماء أكدوا عدم تأثير سلالة كورونا الجديدة على اللقاحات.
وقالت وزيرة الصحة: "إن الفئة العمرية الأكثر إصابة هى فوق الخمسين عامًا، كما أن هناك زيادة فى عدد الإصابات فى الفئة العمرية من 35 وحتى 50 عامًا، وفى الفئة العمرية التى تتراوح ما بين 15 و35 عامًا".
وأضافت "أن فيروس كورونا طرأ عليه تغير مثل فيروس سى وفيروس الإنفلونزا نتيجة انقسام الفيروس وحدوث الطفرات الجينية مثل: بريطانيا وجنوب إفريقيا".
وأوضحت أن العلماء والباحثين أكدوا أنه ليس هناك حاجة إلى تعديل فى اللقاح المعد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها التقت باللجنة العلمية أمس لبحث الوضع الحالى مع متابعة حدة الحالات أو سرعة انتشار الفيروس.
وأشارت إلى متابعة الوضع الجينى للفيروس مع المعامل المركزية للوزارة، مؤكدة متابعة الحالات بمحافظة القاهرة لمعرفة حدتها أو الحالات التى تعرضت للفيروس أكثر من مرة.
وحول موقف اللقاح فى العالم، أوضحت زايد أنه تم إجراء 6 تجارب على (سينوفارم) واعتمدته دول الإمارات والبحرين والصين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زايد: أعداد إصابات كورونا زادت خلال الأسبوع الجارى والقاهرة الأكثر تسجيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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