دير الأنبا بضابا يحتفل بعيد تكريس كنيسته الأثرية فى قنا

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى بمحافظة قنا، عشية عيد تكريس كنيسة الأنبا بضابا الأثرية - بدير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادى.



جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى بمحافظة قنا، عشية عيد تكريس كنيسة الأنبا بضابا الأثرية - بدير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادى.

جاء ذلك بحضور الآباء كهنة الدير وعدد من الشمامسة والأمهات الراهبات، دون حضور لرواد الكنيسة طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

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