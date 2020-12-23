مدبولى يترأس اجتماعا لمتابعة المرحلة الجديدة لتطوير القرى ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - استعرض مدبولى، وفقا لبيان صحفى، نموذجين للاحتياجات التنموية وخطة مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بمركزى ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأبو قرقاص بمحافظة المنيا، تمهيدا لإطلاق تنفيذ المشروع بحلول مطلع عام 2021.

وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسؤولو الوزارات المعنية، ومؤسسة حياة كريمة.

شارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات التى تم التوافق عليها فى نحو 50 مركزا سيتم العمل بها، يبلغ عدد قراها وتوابعها نحو 1385 قرية وتابعا، وهو ما يمثل ثلث الريف المصرى، سيتم العمل على تحقيق التنمية المتكاملة بها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مُجددا التأكيد على أنه سيتم إطلاق المشروع مطلع العام الجديد.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات الخدمية والتنموية المٌقرر تنفيذها بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط والقرى التابعة له، حيث إن عدد القرى التى سيتم تطويرها ضمن مبادرة "حياة كريمة بالمركز يبلغ 15 قرية.

وتمت الإشارة إلى أن قرى مركز ساحل سليم لا يوجد بها أى خدمات للصرف الصحى كما توجد قرى بها مشروعات متوقفة وأخرى مرصود لها تكلفة تقديرية ولم يتم العمل بها، كما أنه لم يتم توصيل الغاز الطبيعى بالقرى، وجميع الطرق الداخلية بقرى ساحل سليم ترابية وتحتاج إلى رصف.

وتضمن العرض الإشارة إلى الوضع الراهن للخدمات بالمركز المستهدف تنفيذها، فيما يتعلق بخدمات التعليم والصحة والخدمات الشبابية، فضلا عن حالة البنية الأساسية بالمركز.

وفيما يتعلق بالنموذج الثانى الخاص بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، تمت الإشارة إلى مشروعات خدمات الصرف الصحى التى سيتم تنفيذها بقرى المركز، ضمن مبادرة "حياة كريمة، كما تمت الإشارة إلى أن المركز مغطى بخدمة التعليم الثانوى العام، فيما عدا منطقة محرومة من هذه الخدمة، وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم الثانوى الفنى وأنه يجرى الآن إنشاء 4 مدارس آخرى، كما أن المركز مغطى بخدمة التعليم الأساسى.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية بالمركز، فإنها تغطى المركز ما عدا إحدى القرى، ويمكن توفير الخدمة لها من خلال إحدى القرى المجاورة.