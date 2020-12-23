الأمانة العامة لمجلس النواب تعلن أسماء أصغر نائبين منتخبين

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مؤتمر صحفى، إن أمانة البرلمان استقبلت اليوم 90 نائبا من نواب الجيزة، وقائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، البالغ عددهم 100 نائب.
وأضاف فوزى، أن النواب الذين حضروا إلى مقر المجلس حصلوا على بطاقات العضوية، لافتا إلى أنه بإمكان النواب الذين لم يحضروا لاستلام بطاقات العضوية، أن يحضروا فى أى يوم آخر.
وأشار فوزى إلى أن مجلس النواب الجديد يتضمن مشاركة فاعلة للمرأة والأحزاب السياسية، حيث ضم 148 سيدة، و472 نائبا حزبيا، و98 مستقلا، وفيما يخص العلاقة بين مجلسى النواب والشيوخ، لفت الأمين العام إلى الاحترام يسود العلاقة بين المجلسين.
ووجه فوزى الشكر للصحفيين والإعلاميين على تغطيتهم للإجراءات الخاصة باستقبال النواب الجدد.
الجدير بالذكر، أن لائحة البرلمان تقر بأن يدير أولى الجلسات أكبر الأعضاء سنا بمعاونة اثنين يمثلان أصغر الأعضاء سنا.
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