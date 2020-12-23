النشرة المرورية: كثافات بدائرى الأتوستراد وشارع الأزهر

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرور بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الأربعاء، مع بداية فترة الذروة المسائية، يكون لها طابع خاص، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 60% إلى 65%.





وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية، تظهر فيها بعض الأحجام المرورية بطريق أبو قير، وبعض الأحجام بمحور قناة السويس، القادم من منزل كوبرى محرم بك، المتجه لكورنيش الإسكندرية.

وأشار صابر إلى أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، بالإضافة إلى أن بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول المتجه لميدان المنشية، فيما تشهد باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى معدلات مرضية فى حركة السير.

وأكد محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، أن الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، يواصلان نشر الخدمات المرورية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية.

وأضاف صابر، أنه بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، فتشهد أعمال توسعة، ما يجعل لفترة الذروة المسائية طابع خاص وارتفاع ملحوظ فى الكثافات المرورية، حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لنشر الخدمات المرورية فى محيط الأعمال، لتصفية أى كثافات متوقعة خلال فترة الأعمال.

وتابع: "من أبرز هذه الأماكن أعلى مناطق الأوتوستراد القادم من كارفور والمتجه نحو المعادى، لذا يفضل سلوك نفق كارفور ثم مناطق المعراج والعودة مرة أخرة إلى محور الأتوستراد".

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "كورنيش النيل الأحجام تنحصر فيه فى القادم من منطقة معهد ناصر والمتجه للتحرير".

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فتشهد اليوم بعض الأحجام المرتفعة نسبيا، نتيجة أعمال تطوير محور الفردوس، فالقادم من كوبرى العروبة وأرض المعارض ومتجه لمحور صلاح سالم، يفضل سلوك محور النصر، إضافة إلى شارع الأزهر، حيث يفضل سلوك شارع الجيش.

كما نصح صابر، بتجنب محور الفنجرى، واستبداله بشارع أحمد سعيد، وأيضا كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس فى التنقل بين القاهرة والجيزة.