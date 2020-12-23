الإمام الأكبر يهنئ البابا فرنسيس والمسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة

جدة - نرمين السيد - وتمنى شيخ الأزهر، وفقا لبيان صحفى، أن تعاد هذه المناسبة على العالم أجمع بالأمن والأمان، داعيا المولى -عز وجل- أن يخلص الإنسانية من وباء كورونا وأن ينعم على الجميع بالصحة والسلامة والاستقرار.

وأكد الأزهر فى هذه المناسبة على متانة العلاقات بين المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية حول العالم، واستمرار الجهود المشتركة المبذولة بين الإمام الطيب والبابا فرنسيس، من أجل تعزيز جسور الحوار والتواصل بين الأديان والثقافات كافة، لترسيخ قيم السلام والعيش المشترك والأخوة الإنسانية.