محافظ الجيزة: رفع 6850 حالة إشغال للمطاعم والمقاهى والمحال فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، فى بيان صحفى، أنه تم شن سلسلة من الحملات بالتوازى على مستوى الأحياء والمراكز بدء من الأسبوع الحالى واستحداث خطة مرورية بإشراف اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة والتى استهدفت تحقيق الانضباط، لإحداث سيولة مرورية على جميع المحاور ورفع الإشغالات إلى جانب متابعة مدى التزام المحال والمقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الفتح والغلق وعدم التعدى على حرم الطريق العام.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار فى المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التجارية والمطاعم والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، فضلاً عن التأكد من الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والورش الحرفية.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة التصدى بكل حسم مع أى مخالفة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التى تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

وشملت مجهودات رفع حالات الإشغال التى نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق رفع 160 حالة إشغال بحى جنوب الجيزة، و953 حالة ببولاق الدكرور، 2352 بالهرم والمنطقة الأثرية و270 حالة بالعمرانية، و126 بالطالبية، و859 بشمال الجيزة، و713 بالدقى، و 326 حالة إشغال بالعجوزة.

فضلا عن رفع 309 بالوراق، و36 بأوسيم، و534 بأكتوبر وزايد، و80 بكرداسة، و17 بالعياط، و39 بأبو النمرس و32 بالبدرشين، و23 بالحوامدية و21 بمنشأة القناطر بالإضافة إلى إزالة 5 ساحات تابعة لكافيتريات على مساحة 200 م متعدية على حرم الطريق العام.

كما تم تشميع 2 مقهى بشارع ترعة الزمر بالعمرانية ومقهى بمدينة الحوامدية، لتقديم الشيشة للمواطنين إلى جانب 13 محلا وورشة حرفية غير ملتزمة بمواعيد الغلق بالحوامدية والطالبية وشمال الجيزة.