تعليمات دخول قداس الكريسماس بكاتدرائية جميع القديسين

جدة - نرمين السيد - قدمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، التهنئة لجميع رعاياها ومحبيها بعيد الميلاد المجيد، وأعلنت بعض التعليمات لحضور قداس الكريسماس غدًا الأربعاء، بكاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك.





وجاءت التعليمات كالتالى:

- يبدأ القداس فى الثامنة مساء وتفتح أبواب الكنيسة مبكرًا.

- لا يسمح بالدخول إلا لحاملى الدعوات، للجلوس على أرقام مقاعد محددة تراعى التباعد الاجتماعى.

- لا يسمح بالدخول بلا كمامات نهائيًا وتراعى الكنيسة إجراءات التطهير.

- بالنسبة للإعلاميين والصحفيين، يسمح بدخول من سجلوا أسمائهم بالفعل لدى المكتب الإعلامى من أجل استخراج تصاريح المعدات، وفى حالة وجود أية مستجدات يرجى إبلاغ المكتب الإعلامى قبلها بوقت كاف.

- يذاع حفل قداس عيد الميلاد المجيد مباشر من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالكنيسة الأسقفية.

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