وزيرة الصحة تعلن تسجيل 911 إصابة بكورونا و42 حالة وفاة اليوم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر سجلت اليوم 911 إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل 42 حالة وفاة، موضحة أن الأسبوع الحالية شهد زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، أنها تناشد المواطنين بالاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية والعلاج بالمجان.
وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الأسبوع الـ51 هو الأعلى إصابات بفيروس كورونا فى العالم، مؤكدة أن القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية أعلى المحافظات، من حيث نسبة الإصابة بالفيروس.
جدير بالذكر، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عقدت اليوم مؤتمرا بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن المستشفيات التى تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد، والإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.
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