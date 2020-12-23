رسميا .. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتى كان مقرر لها يوم الاثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر.
ونشر الموقع الرسمى لاتحاد الكرة بيان جاء نصه:-
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب واقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.
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