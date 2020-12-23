من الأولى بتطعيم لقاح كورونا؟.. وزيرة الصحة توضح 3 فئات

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم عمل منظومة تسجيل للقاحات الخاصة بفيروس كورونا للطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وهناك نوعان من المواطنين لهم أولوية فى التطعيم بلقاح كورونا الجديد هما المرضى الأكثر عرضة للوباء والأكثر تأثرا بالمضاعفات.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أنه تم توقيع عقد توريد لقاح كورونا من يوم 4 ديسمبر الجارى، مشيرة إلى أنه يوجد تعاون مع الاتحادات العالمية لتوفير اللقاحات.

وكشفت الوزيرة أن الفئات التى ستكون أولى بالتطعيم هم العاملون بمستشفيات العزل والصدر ثم أصحاب الأمراض المزمنة ثم كبار السن.

وأضافت أن كل شحنة من اللقاحات التى يتم توريدها لمصر تأخذ أسبوعين فى التحليل ويجرى عليها 4 تحاليل هامة للتأكد من الفاعلية واللقاح عبارة عن جرعتين بين كل جرعة 21 يوما.

واوضحت، ان تغير فيروس كورونا المستجد، لا يؤثر علي لقاح سينوفارم الصيني، واللقاح فعال. واضافت ان لقاح سينوفارم الصيني، تم إجراء 6 تجارب عليه في 10 دول، وتم اعتماده في ثلاث دول الصين والبحرين والإمارات.

واضافت أن المرحله الثالثه من زيادة المستشفيات وصلت الي 105، باجمالي 339 مستشفى.

واوضحت ان كل حي به مستشفى للفرز والعزل واستقبال حالات كورونا، منبه بعدم تغير المسكن، لمنع وجود تكدسات.

واضافت زايد، ان المستشفيات بها مسارات خاصه، لاستقبال الأمراض المزمنة او حملات علاج السيدات، مضيفة انه يوجد اجراءات وقائية مشددة ومؤمنة، لفصل المصابين بفيروس كورونا عن باقي المستشفى.

واضافت زايد، ان اكثر المحافظات اصابه محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية. واضافت ان محافظة القاهرة، هي الأولي من بداية انتشار الفيروس.

وأفادت زايد، بضرورة ارتداء الكمامات وغسل الايدي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي. أن 55% من الإصابة تتراوح بين أعمار من 35 وحتي 50 سنة.

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،أنه سيتم إتاحة موقع الكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادًا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.

كما عرضت الوزيرة موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جار الإنتهاء من الإختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.

وأضافت الوزيرة ان اخر الاستعدادات لفيروس كورونا المستجد بالموجة الثانية، هو توفير 364 مستشفى مجهزة، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، و نحو 5 آلاف سرير رعاية، و 2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات.

وأكدت الكتورة هالة زايد أنه تم الإجتماع مع اللجنة العلمية لمناقشة آثار التغير الجيني على الإصابة، التي أكدت أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو إنتشار الفيروس، وتم الإتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس.