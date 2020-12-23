وزيرة الصحة: العاملون بمستشفيات العزل والصدر والحميات لهم أولوية في تلقي لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 "سينوفارم" يعتمد على أن الفيروس يكون معطلا، ولقاح "استرازينيكا" يعتمد على أن الفيروس يستمر حيا ولكن يتم إضعافه، منوهة بأن العالم أجمع يتقدم في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، مشيرة إلى أنه حدث تطور فى لقاح "فايزر" ولقاح "موديرنا" بتكنولوجيا جديدة، وهذه تكون أول مرة فى تاريخ الإنسانية تتم فيها الموافقة على اللقاحات من الطوارئ.
وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، أن أنواع اللقاحات التى تم ذكرها تكون عن طريق تكنولوجيا معتادة على العالم أجمع، ويتم تصنيع اللقاح في كل أنحاء العالم وليس بمصر فقط وأكدت أن العاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات لهم الأولوية فى الحصول على اللقاح.
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