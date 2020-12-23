عزة مصطفى: الدراما تعوض الجزء الناقص في المجتمع

قالت عزة مصطفى، رئيس لجنة الدراما، بالمجلس الأعلى للإعلام، إن الدراما تعوض الجزء الناقص في المجتمع، ونحاول أن نصل إلي صيغة تكون محل اهتمام الجميع .

وأضافت رئيسة لجنة الدراما ، خلال الندوة التى عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة الدراما المصرية ، إن التحولات المجتمعية صعبة جدا في الوقت الحالي، وسوف نتحدث على تأثير هذا على الدراما وأيضا على المجتمع.

وأكدت رئيسة لجنة الدراما: "أننا أمام جمهور صعب السيطرة عليه في وسائل العرض، و هناك تحولات كثيرة في المجتمع عليه، موضحة أن الدراما تعرض ولا تفرض على أحد".

وعقدت الورشة بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، وتحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تولت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.

ووجه المجلس الدعوة لنحو 25 شخصية، منهم المؤلف مدحت العدل، ومن المنتجين كل من حسام شوقي، وكريم أبو ذكري، ومها سليم، كما تمت دعوة عدد من الفنانين من بينهم سوسن بدر، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي.

وتعقد الورشة تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تتولى الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.