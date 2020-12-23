منى الحديدي: يجب الاهتمام بدراما الطفل

قالت منى الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدراما لها أهداف كثيرة، كما أن مشاركة الدراما ضرورة في الحياة والمجتمع، متمنية أن يكون للدراما دور غير تقليدي في الفترة المقبلة.

وأكدت "الحديدي"، خلال كلمة لها في الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، لمناقشة دور الدراما، أنه من واجب الدراما هو الحفاظ على اللغة العربية، وندرس حاليا في المجلس الأعلى وسائل التواصل وطريقة عرض الدراما وتأثيرها في معالجة العديد من القضايا.

وتابعت: "نجلس الآن مع مجموعة متميزة على مستوى الإخراج والتأليف، ونتحدث عن مستقبل الدراما خلال الفترة المقبلة"، مؤكدة أن المجلس يكن كل احترام وتقدير للدراما لما لها من تأثير في المجتمع المصري.

وأعربت منى الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن أمنياتها بأن يتبني المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مهرجان خاص بالدراما التليفزيونية، بالرغم من أنه كان موجود في الماضي، كما أعربت عن تمنيها بأ، يكون هناك اهتمام بدراما الطفل.